أعلنت قيادة حرس الحدود، اليوم الاثنين، القبض على 32 متسللاً حاولوا اجتياز الحدود العراقية.

وذكرت القيادة في بيان انه "ضمن الجهود الامنية المتواصلة لقوات الحدود في تأمين الحدود من حالات التسلل والتهريب، تمكنت قوة من الفوج الثاني لواء الحدود العشرون ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من إلقاء القبض على (32) متسللاً من جنسية اجنبية كانوا يحاولون عبور الحدود بطريقة غير شرعية".

وأضاف البيان أن "المتسللين تم إحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".