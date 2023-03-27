ضبط حالات اضرار بالمال العام وعمليات شراء وهمية في أم قصر

نفَّذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، عمليَّات ضبطٍ لحالات إضرارٍ بالمال العام وعمليَّات شراءٍ وهميَّةٍ، وحالات تعقيب في البصرة، تمَّ خلالها ضبط (11) مُتَّهماً.

وأشارت الدائرة وفق بيان إلى انتقال فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة إلى ميناء أم قصر الشمالي/ مُديريَّة گمرك أم قصر الشمالي، وضبط (11) مُتَّهماً بتعقيب المعاملات الگمرگيَّة، مُنوّهةً بضبط مُعاملاتٍ گمرگيَّةٍ كثيرةٍ بحوزة المُتَّهمين الذين قاموا بتعقيبها دون صفةٍ قانونيَّـةٍ.

وتابعت أن فريق المُديريَّة ضبط أوليَّات مُناقصةٍ لتجهيز معدَّاتٍ هندسيَّةٍ ثقيلةٍ بقيمة (3,600,000) ملايين دولارٍ في شركة الاستكشافات النفطيَّة في البصرة - الفرقة الزلزاليَّة الرابعة، والمحالة إلى شركةٍ إماراتيَّةٍ، لافتةً إلى رصد حفارةٍ نوع "كتربلر" تمَّ تجهيزها إلى حقل مجنون النفطيِّ تمَّ تركها في المياه لمُدَّة عامين؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بها.

وفي الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة في المنطقة الجنوبيَّة - محطة كهرباء الهارثة، كشفت الدائرة، بحسب البيان، قيام رئيس لجنة المُشتريات في المحطة بعمليَّات شراءٍ وهميَّةٍ بوصولاتٍ مُزوَّرةٍ، مُبيّـنةً ضبط وصولاتٍ أصليَّـةٍ غير مختومةٍ وغير مُؤرخةٍ ومُكرَّرة تخصُّ مشتريات المحطة في غرفة رئيس اللجنة، فضلاً عن وصولاتٍ لا تحمل تواقيع اللجان.