الكتلة التركمانية: حسم ملف كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات

أكد رئيس الكتلة التركمانية النائب ارشد الصالحي، اليوم الاثنين، حسم ملف كركوك وتمرير الفقرات التي تخص خصوصيتها في قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال المكتب الاعلامي للنائب ارشد الصالحي في بيان له "التصويت على المادة الخاصة بمحافظة كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات تمت بالتوافق بين القيادات التركمانية والعربية والكردية".

واضاف: "تفاهمنا من أجل كركوك، وتحملنا المسؤولية الوطنية، أجرينا التعديل الخاص بالمادة الخاصة بالمحافظة، بتفاهم وتعاون تام".

ودعا الصالحي: "اهالي كركوك الى تحديث سجلاتهم الانتخابية والاستعداد للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة".