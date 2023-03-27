الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
فوضى داخل قاعة مجلس النواب صافرات وهتافات وبعض النواب يحاولون تعطيل جلسة التصويت على قانون سانت ليغو
وكالة انباء براثا
66
2023-03-27
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة تدعو وزير الداخلية السابق لتقديم الأدلة على "شبهات الفساد"
البرلمان يُصوت على تعديل مواد ويعتمد "سانت ليغو" بالانتخابات
نائب: الحلبوسي يهدد بانهاء عضويتنا لاعتراضنا على قانون الانتخابات
فوضى داخل قاعة مجلس النواب صافرات وهتافات وبعض النواب يحاولون تعطيل جلسة التصويت على قانون سانت ليغو
تعطيل الدوام الرسمي في العراق غداً
في ديالى.. ضبط حالات تلاعب ومخالفات بدوائر حكومية
نائبة عن الإطار التنسيقي: رئاسة البرلمان لم تدرج الموازنة على جدول الأعمال
ذي قار تنضم لقائمة المحافظات المعطلة غداً
محكمة ماليزية تدين "بوش" بارتكاب جرائم حرب في العراق
زلزال تركيا يبخر 9 مليارات دولار في قطاع الصناعة
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
659
النائب المستقل مصطفى سند يطالب هيئة الاعلام بايقاف مسلسل يسيء لاهل الجنوب تعرضه فضائية utv
411
جميعهم من كردستان.. اعتقال 95 متسولاً في البصرة
354
الهند تؤكد استعدادها لفتح خطوط مشتركة مع العراق بالمجال الصناعي
326
رئيس الجمهورية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة ازمة المياه العالمية
309
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1562.5
الجنيه المصري
47.21
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.1
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
400
ريال سعودي
387.6
ليرة سورية
0.58
دولار امريكي
1449.28
ريال يمني
5.82
التعليقات
ضياء عبد الرضا طاهر
: قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع
:
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg
: البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع
:
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر
: بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع
:
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا
: بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع
:
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان
: بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع
:
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف
: ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع
:
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي
: عين الصواب ...
الموضوع
:
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي
: اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع
:
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي
: سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع
:
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
محمد مهدي جاسم
: احسنت تقرير مفصل ...
الموضوع
:
الادارة والقيادة بين التعجيز والتمكين
فيسبوك