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نائبة عن الإطار التنسيقي: رئاسة البرلمان لم تدرج الموازنة على جدول الأعمال


 طالبت النائبة عن الاطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، يوم الأحد، رئاسة مجلس النواب بإدراج قانون الموازنة على جدول اعمال الجلسة البرلمانية، منبهة إلى أن أي تأخير بإقرار الموازنة سيؤثر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد

وقالت الهلالي في حديث صحفي إن "مسودة قانون الموازنة العامة وصلت إلى مجلس النواب منذ أكثر من أسبوع وموجودة في مكتب رئيس مجلس النواب، لكن لم يتم توزيعها على أعضاء المجلس ولا نعرف سبب عدم إدراجها على جدول الأعمال".

وأضافت "نحن كأعضاء البرلمان نطالب رئاسة المجلس بإدراج قانون الموازنة على جدول اعمال الجلسة المقبلة، من اجل استثمار الوقت والانتهاء من القراءة الاولى للقانون".

وتابعت الهلالي "أعضاء البرلمان والكتل السياسية لديهم الكثير من الملاحظات على قانون الموازنة ولا نستطيع تقديمها الا بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون"، مشيرة إلى إن "أي تأخر في اقرار الموازنة يؤثر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد".

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته في الساعة الثامنة من ليلة أمس السبت، للتصويت على المتبقي من فقرات قانون الانتخابات المحلية والبرلمانية، إلا أنه تم تأجيل الجلسة لأكثر من ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وتباحث الكتل السياسية فيما بينها حول القانون ليتم تأجيل الجلسة إلى اليوم الأحد، ولم يتضمن جدول أعمال الجلسة إدراج قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023.

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