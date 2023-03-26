محكمة ماليزية تدين "بوش" بارتكاب جرائم حرب في العراق

ادانت المحكمة الغيابية التي اقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور وبمبادرة من الرئيس الاسبق مهاتير محمد ادارة الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش واعضاء ادارته ديك تشيني ودونالد رامسفيلد ومستشاروهم القانونيون ألبرتو غونزاليس وديفيد أدينغتون وويليام هاينز وجاي بايبي وجون يو بارتكابهم جرائم حرب خلال فترة غزو العراق.

ونقل موقع فورين بوليسي جورنال في تقرير ان "المحاكمة التي استمرت اسبوعا استمعت إلى روايات شهود مروعة من ضحايا التعذيب الذين عانوا على أيدي الجنود والمتعاقدين الأمريكيين في العراق وأفغانستان وقد تضمنت شهادة من البريطاني معظم بيج ، معتقل سابق في غوانتانامو ، وامرأة عراقية هي جميلة عباس حميدي التي تعرضت للتعذيب في سجن أبو غريب سيء السمعة".

واضاف ان " المحكمة المكونة من خمس لجان اصدرت بالإجماع أحكامًا بالإدانة ضد بوش وتشيني ورامسفيلد ومستشاريهم القانونيين الرئيسيين الذين أدينوا جميعًا كمجرمي حرب بسبب التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة".

وتابع التقرير ان " النصوص الكاملة للتهم وأقوال الشهود والمواد الأخرى ذات الصلة سترسل إلى كبير المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية ، وكذلك إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فيما طلبت لجنة جرائم الحرب في كوالالمبور أيضًا إدخال أسماء بوش وتشيني ورامسفيلد وجونزاليس ويو وبايبي وأدينغتون وهاينز في سجل اللجنة لمجرمي الحرب ضمن السجل العام".

من جانبه قال الرئيس الماليزي الاسبق مهاتير محمد إن "الدول القوية تفلت من العقاب"، فيما قال خبير جرائم الحرب والمحامي فرانسيس بويل ، أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة إلينوي في أمريكا والذي كان ضمن فريق الادعاء "هذه أول إدانة لهؤلاء الناس في أي مكان في العالم"، مضيفا أنني " اتمنى ان اجد بوش ورفاقه أنفسهم في وقت قريب يواجهون محاكمات مماثلة في أماكن أخرى من العالم".

واشار بالقول "حاولنا ثلاث مرات إحضار بوش إلى كندا لكن الحكومة الكندية أحبطتنا، ثم هددنا بوش من الذهاب إلى سويسرا، اما المحاولة الإسبانية فقد فشلت بسبب الحكومة هناك وحدث الشيء نفسه في ألمانيا ".

وقال البروفيسور غورديال سينغ نيجار ، رئيس الادعاء: "كانت المحكمة حريصة للغاية على التقيد الصارم باللوائح التي وضعتها محاكم نورمبرغ والمحاكم الجنائية الدولية"، مبينا أنه" متفائل بمتابعة المحكمة في أماكن أخرى من العالم حيث "من واجب الدول محاكمة مجرمي الحرب" ، وأشار إلى قضية الديكتاتور التشيلي السابق أوغسطين بينوشيه الذي تم اعتقاله في بريطانيا ليتم تسليمه إلى إسبانيا في اليوم التالي.