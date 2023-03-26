الحشد الشعبي يطيح بعنصر ارهابي في صلاح الدين

تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، الاحد، من الاطاحة بعنصر إرهابي في صلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام الحشد ان "مفارز المديرية العامة للمعلومات في محافظة صلاح الدين، تمكنت من اعتقال المتهم (ج م ح) وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب شمال محافظة صلاح الدين".

واضاف ان "ذلك جاء ذلك بالتنسيق مع القطعات الماسكة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل".

ودعت المديرية للإبلاغ عبر الخط الساخن ٤٨١ عن كافة العناصر الارهابية والاجرامية علما ان هوية المتصل ستبقى طي الكتمان.