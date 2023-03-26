برلماني يميط اللثام عن اسباب تعطيل الموازنة داخل قبة البرلمان

كشف النائب ثائر مخيف، اليوم الاحد، اسباب تعطل التصويت على قانون الموازنة العامة داخل مجلس النواب، فيما اكد ان المجلس قرر تأجيل التصويت على الموازنة لاكمال ملف مجالس المحافظات وتعديل قانون الانتخابات.

وقال مخيف في حديث ل /المعلومة /، إن "ملف مجالس المحافظات وتعديل قانون الانتخابات سبق ملف التصويت على الموازنة العامة"، مشيرا الى ان "مجلس النواب قرر حسم ملف تعديل قانون الانتخابات بعد الاتفاق على صيغة معينة من جميع القوى السياسية".

وتابع، ان "هنالك اهمية لملف اقرار القانون نتيجة لوجود توجهات ورأي مضاد من الشارع يدعو الى حسمه وانهائه في هذه الفترة"، لافتا الى ان مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على قانون الموازنة لإكمال ملف مجالس المحافظات وتعديل قانون الانتخابات".

وبشأن التصويت على قانون الموازنة العامة، يؤكد مخيف: ان "اللجان النيابية ستعمل على اجراء التعديلات الآزمة على الموازنة من اجل اكمال القراءات الثلاث وتمريره بأسرع وقت ممكن".

هذا ويرى المحلل السياسي صباح العكيلي، ان تمرير الموازنة داخل البرلمان امر مضمون بعد اعدادها من قبل الحكومة، لافتا الى ان هناك جهات تلعب على وتر الموازنة من اجل استخدامها كورقة للوصول الى السلطة خصوصا مع قرب انتخابات مجالس المحافظات.

وكان مجلس النواب قد قرر تأجيل جلسة يوم أمس المخصصة للتصويت على التعديل الثالث لقانون الانتخابات سانت ليغو، وعقدها مساء اليوم الاحد وسط سعي اغلبية القوى السياسية لتمرير التعديل الثالث لقانون سانت ليغو.