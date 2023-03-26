محافظة الديوانية تعطل الدوام الرسمي غدا

وجه محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد، اليوم الاحد، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين باستثناء الدوائر الخدمية بسبب موجة الأمطار.
وقال المركز الاعلامي لمحافظة الديوانية في بيان ان "محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد وجه غرفة العمليات والدوائر الخدمية باتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة الكميات الكبيرة من الأمطار الساقطة حاليًا على مدينة الديوانية ".
واضاف: "الشهد وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين لكافة مؤسسات الدولة باستثناء الدوائر الخدمية لمواجهة موجة الأمطار القوية ".
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