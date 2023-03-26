فلل ومستشفيات وفنادق وثروة طائلة.. أملاك رئيس الوقف السني السابق

كشف مصدر مطلع، الاحد، عن صدور اوامر عليا بإجراء جرد شامل لأملاك رئيس ديوان الوقف السني الاسبق في ديالى.

وقال المصدر انه" بعد ايام على اعتقال رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش وهو من المقربين من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من قبل قوة خاصة داهمت منزله وسط بعقوبة واقتادته الى بغداد صدرت اوامر عليا باجراء جرد شامل لاملاكه في ديالى".

واضاف،ان" ثروة سعد كمبش وفق الارقام والدلائل كبيرة جدا من ناحية امتلاك عقاراته ومستشفى اهلي وارصدة مالية"، لافتا الى ان "جميع الاموال سيجري التعامل معها وفق مضامين القضايا المرفوعة بحقه خاصة وانها تتضمن شبهات فساد مالي واداري يصل الى عشرات المليارات من الدنانير".

واشار الى ان" اعتقال كمبش وهو من المقربين الى رئيس مجلس النواب تمثل ضربة اخرى لحليف مهم في ديالى".

وكانت قوة خاصة قادمة من بغداد اعتقلت سعد كمبش رئيس الوقف السني الاسبق في بعقوبة بموجب مذكرات قبض رسمية"