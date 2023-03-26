قيادي تركماني يعلن نجاح العامري في انهاء ازمة كركوك

أعلن القيادي التركماني أكرم فوزي ترزي، الاحد، نجاح رئيس تحالف الفتح هادي العامري في اقناع القوى التركمانية بشأن تمرير قانون الانتخابات، مبينا ان سجل الانتخابات سيتم تدقيقه

وقال ترزي في تصريح لـ / المعلومة /، ان مطالب التركمان في كركوك مطالب طبيعية ولاتتعلق باستحقاقات على المكونات الأخرى في المحافظة " .

وأضاف ان " زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمحافظة كركوك واجتماعه مع القيادات التركمانية كانت ناجحة وتمثل رسالة اطمئنان للتركمان وبقية المكونات بالمحافظة ودعم لنا في التصويت على المادة خلال جلسة اليوم " .

واكد ترزي "وجود تفاعل من بقية القوى السياسية لتنفيذ المادة 35 باعتماد سجلات وزارة التجارة في عملية التصويت بانتخابات المجالس المحلية.