برلمانية كردية تكشف مصير مبالغ بغداد المرُسلة لكردستان

كشفت عضو مجلس النواب، بدرية البرزنجي، اليوم الأحد، مصير الاموال التي أرسلتها بغداد الى حكومة إقليم كردستان كرواتب لموظفي الإقليم، فيما أتهمت الحزبين الحاكمين بالسيطرة على كل موارد كردستان.

وقالت البرزنجي في حديث ل / المعلومة /، إن "القرض المالي الذي وصل من الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان والذي بلغ 400 مليار دينار تم تسليمه الى شركات نفطية كردية وعالمية"، مبينة أن "حكومة أربيل كانت مُدينة لهذه الشركات".

وأضافت: " لا احد يعلم أين تذهب هذه الأموال ، حتى لو أردنا وطالبنا حكومة الإقليم بمعرفة مصير الأموال التي تأتي سواء من إيرادات النفط أو الضرائب أو المداخل الحدودية فلن نجد اذان صاغية".

وأتهمت عضو مجلس النواب، الأحزاب الكردية الحاكمة أي (البارتي واليكتي)، بـ "سيطرتهما على جميع موارد إقليم كردستان والايرادات المالية من مختلف الجوانب".

وبينت البرزنجي وهي (نائبة عن الجيل الجديد)، أن "موظفي كردستان ولغاية اليوم مع قرب انتهاء الشهر الحالي لم يتسلموا رواتب شهر شباط الماضي"، لافتة الى أن "الشعب الكردي لم يستفيد من أي شيء، لا من عمليات بيع النفط ولا من المبالغ التي ترسلها الحكومة المركزية".

وكانت الحكومة المركزية، قد أرسلت، في وقت سابق، قرضاً مالياً يبلغ 400 مليار دينار الى حكومة إقليم كردستان لتسديد رواتب موظفي الإقليم خلال شهرين.