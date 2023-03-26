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ضبط مسؤول في بلدية الديوانية متلبساً بالرشوة


أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن تنفيذها عمليَّـة ضبطٍ لمسؤولٍ في بلديَّـة الديوانيَّـة، مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة.

وذكرت الدائرة في بيان أنَّ فريق عمل شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة نفَّذ عمليَّة ضبطٍ لرئيس لجنة البيع والإيجار الأولى في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، مُبيّـنةً أنَّه تمَّ ضبط المُتَّهم في العمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، مُتلبّساً بالجرم المشهود بتسلُّم الرشوة من أحد المُراجعين.

وأضافت، ان "المُتَّهم أقدم على تسلُّم مبلغ الرشوة؛ مقابل إلغاء ديون مُترتّبةٍ بذمَّة المُراجع؛ نتيجة النكول عن مُزايدةٍ نظَّمتها مُديريَّة البلديَّة، لافتةً إلى أنَّه تمَّ تنفيذ العمليَّة؛ استناداً إلى قرار قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

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ضبط مسؤول في بلدية الديوانية متلبساً بالرشوة
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