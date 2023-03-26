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اعتقال 9 مطلوبين للقضاء في صلاح الدين


اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على 9 مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوزارة في بيان ان "مفارز قيادة شرطة محافظة صلاح الدين ألقت القبض على 9 مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة".

وبينت الوزارة أن "عملية إلقاء القبض تمت خلال الممارسات الأمنية التي تنفذها مفارز الشرطة في عموم اقضية المحافظة".

واشارت الى ان "المفارز تمكنت من ضبط عجلات، ودراجات نارية مخالفة لشروط السير لا تحمل أوراقا ثبوتية، وفي الأثناء تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطلوبين والمضبوطات".

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