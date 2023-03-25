الإطار بشأن التقرير الروسي: جرائم أمريكا تجاه العراق كارثية.. لن تمر دون محاسبة

دعا القيادي في الاطار التنسيقي جمال حسن، السبت، للانفتاح على معلومات روسية حول استخدام امريكا اليورانيوم المنضب في العراق واستخدامها كإدله لإدانة واشنطن في جرائمها في العراق.

وقال حسن في حديث لـ/ المعلومة/، ان" بيانات صادرة عن وزارة الدفاع الروسية كشفت عن استخدام امريكا أكثر من 300 طن من اليورانيوم المنضب في العراق بين عامي 2003-2004 وهي من الاسلحة الفتاكة ذات مدى يؤدي الى اثار كارثية على البيئة ويزيد من معدلات السرطان".

واضاف،ان" الارقام التي اوردتها وزارة الدفاع الروسية كارثية تستدعي اهتمام اكبر من قبل العراق من اجل بيان حجم الكارثة التي حصلت بسبب الجرائم المروعة التي قامت بها واشنطن من خلال استخدام اسلحة ملوثة ومشعة في البلاد".

واشار الى ان" جرائم امريكا في العراق تنكشف يوما بعد اخر مبينا ان واشنطن وراء تفاقم الامراض السرطانية والفتك بالالاف من الابرياء كل عام".

وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت قبل يومين عن استخدام امريكا قرابة 300 طن من اليورانيوم المنضب في غزوها للعراق"