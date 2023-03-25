النائب زهرة البجاري تطالب بإيقاف الاعمال التلفزيونية التي تسيء لأبناء الجنوب

طالبت رئيس لجنة النقل والاتصالات البرلمانية زهرة البجاري ، الجمعة، هيأة الإعلام و الإتصالات بأيقاف الاعمال التلفزيونية التي تسيء لأبناء الوسط و الجنوب ، معتبرة ان تلك الاعمال تعد امتداد لسياسات البعث و تثير الفتنة الطائفية .

وذكرت البجاري في بيان انها "وجهت كتابا رسميا الى هيئة الاعلام والاتصالات دعتها من خلاله الى مراقبة البرامج والمسلسلات التي تعرضها بعض القنوات المأجورة ذات النفس الطائفي البعثي و التي تحاول أن تسيء لأبناء الجنوب وتظهرهم بمظاهر التخلف والضعف والهمجية ".

و اضافت، ان "تلك الاعمال تحمل نفس النهج البعثي الذي انتهجه البعث الصدامي عندما أساء لأبناء الاهوار في مقالات جريدة الثورة البعثية بعد الانتفاضة الشعبانية المباركة ".

واكدت البجاري إن "ابناء الجنوب هم ابناء الوطن والشرف والغيرة و هم ابناء التضحية والشهادة لافتة ان العگال الجنوبي (عگال العز و الشرف) هو من حمى الوطن في كل المواقف الوطنية والدينية".

و تابعت، أن "وجود اعلام اسود ممنهج يستوجب من هيأة الإعلام و الإتصالات إيقاف هذه المهزلة ومتابعة كل البرامج التي تعرض في شهر رمضان المبارك والتي تشاهدها العائلة العراقية ، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لتلك القنوات المأجورة ، مؤكدة أنها ستتابع إجراءات الهياة ومدى التزاماتها بواجباتها الإعلامية والرقابية".