النزاهة النيابية: الحلبوسي يسوف عرض تقرير سرقة القرن لتورط زعامات سياسية بذلك

انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية حميد الشبلاوي، السبت، مماطلة وتسويف رئاسة مجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي في عرض التقرير الخاص بسرقة القرن ، مبينا ان زعامات سياسية كبيرة متورطة بقضية سرقة القرن.

وقال الشبلاوي في حديث ل / المعلومة/، أن "اللجنة التحقيقية المصغرة داخل لجنة النزاهة النيابية أعدت تقريرها الا اننا تفاجئنا بعدم عرض التقرير على جلسات مجلس النواب ".

وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب لازالت مصرة على التسويف والمماطلة في عرض نتائج التقرير لمنع الكشف عن تورط الزعامات المتورطة بصفقة القرن , مطالبا أياها " بعرض التقرير على جلسة مجلس النواب وطرحه للعلن لكشف الحقائق أمام الرأي العام ".

وكان عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي قد حذر في حديث سابق ل / المعلومة/ من أية محاولة لتسويف او مماطلة عرض نتائج سرقة الأمانات الضريبية اي ما يعرف بصفقة القرن، معتبرا التسويف خيانة ومشاركة في الفساد.