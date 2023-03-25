الاطار: لن نتراجع عن التحقيق بملف التلوث النووي الأمريكي في العراق

دعا القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي، السبت، وزارة الخارجية بالتحرك وفتح تحقيق موسع بشأن تورط الجيش الأمريكي باستخدام نحو 300 طن من صواريخ اليورانيوم المنضب ضد العراق.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان " العالم باسره يعلم ويدرك جيدا ان الولايات المتحدة الامريكية استخدمت أسلحة الإبادة الجماعية خلال احتلالها للعراق عام 2003 وان الادلة واضحة جدا حيث انتشار الامراض السرطانية بشكل ملفت للنظر في مناطق الوسط والجنوب إضافة الى انتشار الامراض والاوبئة التي لم يكن العراق يعرفها من قبل " .

وأضاف ان " تأكيد وزير الدفاع الروسي عن استخدام الولايات المتحدة بأن الجيش الأمريكي استخدم 300 طن من اليورانيوم المنضب خلال غزو العراق (2003-2004)، دليل اخر وجديد على جرائم الامريكان اتجاه شعبنا العراقي ".

داعيا الحكومة الى " التوجه للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية الانسانية والمحاكم الدولية لعرض جميع الحقائق والمعلومات واعترافات المسؤولين من كافة دول العالم".

وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت قبل يومين عن استخدام امريكا قرابة 300 طن من اليورانيوم المنضب في غزوها العراق".ا