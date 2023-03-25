النائب وليد السهلاني يطالب بدعم خطوات السوداني الإصلاحية

طالب النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، اليوم السبت، القوى السياسية بدعم خطوات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الإصلاحية التي وضعت مكافحة الفساد في سلم أولوياتها خلال الفترة الحالية.

وقال السهلاني في تصريح ل /المعلومة/، ان " حكومة السوداني تضع ملف مكافحة الفساد الإداري والمالي في سلم أولوياتها، لما يتسبب فيه من تهديد خطير لكل خطط التنمية والسياسات التي تنفذها أي حكومة".

واضاف، ان "واجب الجميع القوى السياسية والشعبية دعم جهود وتوجهات رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في مكافحة الفساد خلال الفترة الحالية".

واشار السهلاني الى ان "اي شخصية تثبت عليه ادلة وبراهين تتعلق بقضايا فساد فيكون رهن المحاسبة وفق القانون وبدون الاكتراث الى مكانته او مكونه السياسي"