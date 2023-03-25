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النائب مصطفى سند يوجه تساؤلات للاقليم
وكالة انباء براثا
125
2023-03-25
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التعليقات
ضياء عبد الرضا طاهر
: قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
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بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg
: البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
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: بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
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