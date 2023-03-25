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الاتصالات تكشف نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بتعيين أربعة أشقاء


كشفت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، عن نتائج اللجنة التحقيقية بشأن قبول أربعة أشقاء وتخرجهم اوائل من المعهد العالي للاتصالات والبريد وتعيينهم في الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري وجهت بتشكيل لجنة تحقيقية حول قبول اربعة أشقاء وتخرجهم اوائل من المعهد العالي للاتصالات والبريد وتعيينهم في الوزارة وتوجيهها بإعلام الرأي العام بنتائج التحقيق".

وأضاف أن "اللجنة استكملت عملها، التي تم من خلالها تدقيق اضابير قبولهم في المعهد ودفاترهم الامتحانية واحتساب درجاتهم".

وأضاف أن "اللجنة التحقيقية توصلت إلى أن قبول الاشقاء الاربعة في المعهد، تم بآلية طبيعية ومن دون الاستفادة من أي قناة من القنوات التي تمنح امتيازاً للقبول، ولم يؤشر لدى اللجنة التحقيقية وجود أي محاباة فيما يتعلق بدرجاتهم ودفاترهم الامتحانية وتخرجهم كأوائل على المعهد".

وتابع: "أما في ما يتعلق بتعينهم فإن ذلك من صلاحيات مجلس الخدمة الاتحادي وليس من صلاحيات الوزارة حيث تم تعيينهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا".

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