الاعرجي يبحث مع شركات هندية كبرى إعادة تنشيط الصناعة العراقية

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، مع عدة شركات هندية كبرى متعددة الاختصاصات اعادة تنشيط الصناعة العراقية.

وقال المكتب الإعلامي ل‍مستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في نيودلهي اليوم الجمعة، اجتماعا مع عشر شركات هندية كبرى متعددة الاختصاصات".

واضاف: "قدمت الشركات الهندية خلال الاجتماع، إيجازا عن منتجاتها بشكل مفصّل، وأبدت استعدادها لتلبية متطلبات الجانب العراقي، سواء في الصناعات أوالتعاون في التجهيز وبناء القدرات، والمساهمة في الاكتفاء الذاتي للعراق وفي جميع المجالات".

من جانبه أبدى مستشار الأمن القومي، ، ملاحظاته بشأن "ما عُرض خلال الاجتماع، وجرى اتفاق مبدئي على أن تحدد لقاءات ثنائية بين هذه الشركات والجهات التخصصية العراقية، للمشاركة بإعادة الإعمار، ودعم برنامج حكومة محمد شياع السوداني الإصلاحي، وإعادة تنشيط الصناعة العراقية".