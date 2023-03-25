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رئيس الجمهورية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة ازمة المياه العالمية


بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الجمعة، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ازمة المياه العالمية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان  انه "التقى رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، في مبنى الأمم المتحدة، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير البيئة نزاز ئاميدي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في نيويورك".

واضاف: :في مُستهل اللقاء هنأ رئيس الجمهورية الأمين العام للأمم المتحدة على نجاح مؤتمر المياه والطروحات التي خرج بها التي من شأنها أن تسهم في الحد من أزمة المياه العالمية، معربا عن شكره وتقديره لدعوة الأمين لحضور المؤتمر".

واستعرض الرئيس "الأعباء التي يتحملها العراق جراء أزمة المياه، فضلاً عن ظاهرة التصحر والجفاف والغبار مما انعكس سلبا على أوجه الحياة المختلفة، لافتا إلى الدور المهم للأمم المتحدة في دعم الجهود الدولية واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أزمة المياه وتفعيل التعاون في مجال المياه العابرة للحدود بما يضمن التوزيع العادل بين الدول المتشاطئة".

بدوره، أعرب غوتيرش عن تقديره وامتنانه لرئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، مؤكدا أنه يتفهم ماتعانيه بلاد الرافدين من نقص حاد في المياه وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وتأثيرهما على الواقع الحياتي والبيئي، مجددا دعم المنظمة الدولية للعراق وجهوده للحد من مخاطر أزمة المياه والتغير المناخي وتداعياتهما على الحياة العامة".

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