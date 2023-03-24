الهند تؤكد استعدادها لفتح خطوط مشتركة مع العراق بالمجال الصناعي

أكدت الحكومة الهندية اليوم الجمعة، استعدادها لفتح خطوط مشتركة مع العراق في المجال الصناعي.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، عقد في نيودلهي اجتماعا مع نظيره الهندي، اجيت دوفال تناول خلاله بحث علاقات الصداقة والمصالح الاستراتيجية بين العراق والهند، وسبل تطويرها وعلى جميع الصعد" لافتا الى أن "الجانب الهندي أبدى استعداده لدعم العراق في المجالات كافة، وإبرام مذكرات تفاهم وتنسيق بين المؤسسات العراقية والهندية، على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، فضلا عن مجالي الطاقة والصحة".

واشار مستشار الأمن القومي، بحسب البيان إلى أن "العراق بلد محب للسلام ويتطلع للتقدم، ومن المهم عقد شراكات استراتيجية بين البلدين".

وتابع البيان أن "الاجتماع شهد تبادل رؤية البلدين في بناء علاقة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة، كما أعلن الجانب الهندي عن استعداده لتولي الصناعات الهندية شراكات مع نظيراتها العراقية في مجالات التدريب والبناء المؤسسي والتطوير ، وإمكانية فتح خطوط مشتركة مع العراق في مجال الصناعات المختلفة".