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جميعهم من كردستان.. اعتقال 95 متسولاً في البصرة


اعلنت مديرية مكافحة اجرام البصرة، اليوم الجمعة، الاطاحة بـ95 متسولاً في محافظة البصرة، فيما اشارت الى ان المتسولين جميعهم من المحافظات الشمالية.

وذكرت المديرية في بيان انه "ضمن حملة واسعة حسب امر وتوجيهات وزير الداخلية من القاء القبض على المتسولين في مركز المدينة (محافظة البصرة) واسفر الواجب عن القاء القبض على 50 طفل و30 امرأة و15 رجل على شكل عوائل جميعهم من المحافظات الشمالية وكردستان".

وأشارت الى ان "المتسولين كانوا مستقرين في الفنادق الموجودة في العشار (ام البروم)"، لافتة الى انه "تم تسليمهم الى العدالة قررت المحكمة الموقرة توقيفهم وفقآ للمادة الخامسة من قانون الاتجار بالبشر والحملة مستمرة".

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