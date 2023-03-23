القبض على 3 من المتجارين بالمخدرات في بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، ان مديرية الاستخبارات والأمن تمكنت من القاء القبض على (٣) من تجار المخدرات في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان انه "من خلال المتابعة الدقيقة لملف تجار المخدرات وبواجبين منفصلين، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع الفرقة الأولى شرطة اتحادية، القبض على (٣) من تجار المواد المخدرة في منطقة الكرادة ببغداد".

واضافت ان "الملقى القبض عليهم قد صدرت بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات من قانون العقوبات، وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة، جرى مصادرتها وإحالة المتهمين إلى الجهات المعنية".