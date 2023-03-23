رئيس الوزراء يوجه بتعزيز الجهود لضبط الحدود من أجل ضمان عدم تسرّب محاصيل من خارج العراق

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، توجيهات تتعلق بالفلاحين وتسويق محصول الحنطة، فيما اكد على ضرورة تعزيز الجهود لضبط الحدود من أجل ضمان عدم تسرّب محاصيل من خارج العراق.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً خُصص لبحث الإجراءات الخاصة باستلام وتسويق محصول الحنطة لموسم 2023، حضره عدد من الوزراء ومسؤولي الدوائر المعنية".

وأضاف أن "الاجتماع شهد مناقشة الجوانب التنفيذية وخطّة استلام وتسويق محصول الحنطة من الفلاحين للموسم الحالي، ومعالجة أهم العقبات التي تعرقل عملية الاستلام وتُؤخرها".

ووجّه السوداني بـ"أن يجري تخصيص المبالغ الخاصة بالفلاحين ضمن الخطّة الزراعية، وتسليمها لهم دون تأخير وبالتوازي مع استلام المحاصيل منهم وخلال أسبوعين كحدّ أقصى".

وأوعز "بتعزيز الجهود لضبط الحدود، من أجل ضمان عدم تسرّب محاصيل من خارج العراق، ومن أجل منع التأثير والتلاعب بالمحاصيل المنتَجة محلياً، التي تشتريها الدولة من الفلاحين العراقيين بسعر مدعوم.

وشدّد رئيس الوزراء، على "مراقبة وزارة التجارة عملية استلام المحاصيل، وضمان عدم تعرّض الفلاحين للابتزاز خلال عمليات الفحص.

ووجّه السوداني بـ"استصدار قرار من مجلس الوزراء لشمول الفلاحين الذين هم خارج الخطّة الزراعية بالدعم الحكومي لعمليات شراء الحنطة وتسويقها إلى منافذ الاستلام الحكومية".