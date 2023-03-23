الحشد يعلن عن تنفيذ 20 عملية لتعقب داعش على الحدود السعودية خلال اسبوعين

اعلن امر اللواء الاول في قيادة الحشد الشعبي في محافظة الانبار العميد صلاح فاضل العيساوي ، الخميس، ان قوات الحشد الشعبي نفذت اكثر من 20 عملية امنية للتعقب عناصر ارهابي داعش في مناطق صحراء الانبار الغربية المحاذية للسعودية خلال اسبوعين .

وقال العيساوي في تصريح ل / المعلومة/ ان " قوات الحشد الشعبي نفذت اكثر من 20 عملية امنية استباقية لتعقب بقايا عصابات داعش الاجرامي في مناطق صحراء الانبار الغربية باتجاه منفذ عرعر الحدودي مع السعودية في غضون اسبوعين ".

واضاف ان" العمليات الامنية جاءت على خلفية مهاجمة عصابات داعش الاجرامية على مواقع للحشد الشعبي في قضاءي حديثة وهيت وناحية النخيب ".

مبينا ان" قوات الحشد الشعبي عززت من تواجد قواتها في مناطق صحراء الانبار الغربية بالتزامن مع تنفيذ خطة رمضان الامنية ، موضحا ان" قوات الحشد الشعبي استولت على مخلفات حربية تعود لعناصر عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على مساحات واسعة في مدن الانبار ".

يشار الى ان ضابط رفيع المستوى في قوات الحشد الشعبي اكد في تصريح سابق دخول قوات الحشد الشعبي انذار (ج) اثر وجود تحذيرات من شن هجمات ارهابية على القوات الامنية والمواطنين ".