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صادقون: لا تهاون وتهادن بشأن الوجود الامريكي في البلاد


 اكد النائب عن كتلة الصادقون علي تركي، الخميس، استمرار مساع الاطار التنسيقي والقوى السياسية لانهاء الوجود الامريكي من البلاد، مبينا ان إقليم كردستان ينفذ أجندات صهيونية انفصالية. 

 وقال تركي في حوار متلفز ان "إقليم كردستان لديه أجندات إسرائيلية انفصالية وان سلاح الجيش العراقي سرق خلال سقوط الموصل وهو الآن في كردستان بعد "تسليبه" من قبل البيشمركة".. 

واضاف انه "لا تهادن ولا تراجع بملف اخراج القوات الامريكية من العراق سيما مع مساع الاطار التنسيقي اخراج جميع القوات الاجنبية من البلاد وتحقيق السيادة". 

 واشار الى ان "الحديث عن تكريد محافظة كركوك وتحويل ادارتها الى اقليم كردستان غير ممكن التطبيق بسبب وجود المكونين العربي والتركماني في المحافظة".

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