الاطاحة بأبرز مروجي الحبوب المخدرة شرقي الرمادي

أفاد مصدر أمني، الحميس، باعتقال احد ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية نوعية استهدفت مناطق شرقي مدينة الرمادي.

وقال المصدر ان "قوة أمنية من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية احدى تشكيلات قيادة شرطة الانبار نصبت كمينا لأبرز مروجي الحبوب المخدرة وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في منطقة الخالدية شرقي مدينة الرمادي".

وأضاف، أن "كميات كبيرة من الحبوب المخدرة نوع كبتاجون ضبطت بحوزة المعتقل قبل أن يقوم ببيعها في مناطق مختلفة من مدن الانبار"، مبينا ان "القوات الامنية احالت المعتقل الى القضاء فيما تم تسليم المواد المضبوطة الى الجهات المعنية".

يشار الى ان قيادات شرطة الانبار وبقية صنوف الاجهزة الامنية الاخرى كثفت من اجراءاتها الامنية في عمليات تعقب تجار ومروجي ومتعاطي الحبوب المخدرة للحد من ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب.