القضاء ومكافحة الارهاب يبحثان التعاون بالكشف عن العصابات الاجرامية

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الخميس، التعاون مع رئيس جهاز مكافحة الارهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في الكشف عن العصابات الارهابية وتقديمهم للمحاكمة.

وذكر اعلام القضاء في بيان ، أن "زيدان أستقبل، اليوم الخميس، رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي".

وأضاف أن "زيدان بحث مع الساعدي التعاون بين القضاء وجهاز مكافحة الارهاب في الكشف عن العصابات الارهابية وتقديمهم للمحاكمة".