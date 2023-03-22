في بغداد وكركوك.. اعتقال ثلاثة "إرهابيين" بكمينين

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، عن اعتقال ثلاثة عناصر إرهابية بكمينين في بغداد وكركوك.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة الرابعة عشرة والسابعة عشرة التابعتين لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية تم نصب كمينين محكمين في ناحية الزاب وسيطرة الانتصار".

وأضاف البيان "على أثرهما ألقي القبض على (3) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب اثنان منهما في قضاء الحويجة والآخر غرب العاصمة بغداد"، مشيراً الى انه "قد جرى تسليمهم إلى جهة الطلب أصولياً".