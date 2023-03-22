الحشد الشعبي يطيح بنائب مسؤول عسكري بداعش الارهابي في داقوق

أعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، القبض على مسؤول عسكري في داعش ضمن قاطع كركوك.

وذكر اعلام الحشد في بيان أن "معاونية الإستخبارات بالتعاون مع المهمات الخاصة لعمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي تمكنت من القبض على نائب المسؤول العسكري لقاطع داقوق في تنظيم داعش الإرهابي".

وأوضح أن ذلك "ضمن سلسلة العمليات النوعية لمعاونية الإستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي وبعد إستحصال موافقة أمر إلقاء القبض القضائي".