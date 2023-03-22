رئيس لجنة الزراعة النيابية: أردوغان يتصدق على العراق بملف المياه

وصف رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، فالح الخزعلي، القرار التركي بشأن زيادة الاطلاقات المائية الى العراق بـ "الصدقات"، داعيا الى ابرام اتفاقيات ملزمة مع أنقرة.

وقال الخزعلي في بيان إن "موازنة 2023 لا يوجد فيها دعم للزراعة والموارد المائية بحجم التحديات وخاصة للتجهيزات الزراعية من المحوريات والاسمدة".

وأضاف، أن "زيارة رئيس الوزراء لتركيا جيدة ولكن العراق لا يقبل الصدقات وشهر من زيادة الاطلاقات المائية لا تكفي بل يجب إبرام اتفاقية ملزمة".

وتابع "بعد اخفاق الحكومة في دعم الفلاحين بوسائل الري الحديثة أدعوا مجلس النواب لتصحيح الأخطاء ودعم الزراعة والموارد المائية بمشاريعهم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن زيادة الاطلاقات المائية الى نهر دجلة تزامنا مع زيارة السوداني ولكن لمدة شهر واحد فقط.