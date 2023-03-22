السيد حسن نصر الله: المقاومة العراقية الصادقة اخرجت الأميركيين من العراق

أشاد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الاربعاء، بالمقاومة العراقية، مؤكدا ان جهادها أجبر الامريكيين على الانسحاب من العراق.

وقال السيد نصر الله في كلمة "في الذكرى الـ20 لاحتلال العراق نؤكد أن المقاومة العراقية الصادقة الحقيقية هي من فرضت على الأميركيين الخروج".

وأضاف، أن "خروج القوات الأميركية من العراق ما كان ليحصل لولا استنزاف المقاومة لها بصورة يومية وصمود إيران"، مشيرا الى أن "المقاومين العراقيين لم يحصلوا من الأمة على ما يستحقون من إجلال وتقدير على إنجازهم في هزم المشروع الأميركي".