إنتخاب العراق لمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذيّ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أعلنت وزارة الخارجية، الاربعاء، انتخاب العراق لمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذيّ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائيَّة.
وذكرت الوزارة في بيان أن "السفير نزار الخير الله مندوب جُمْهُوريَّة العراق الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائيَّة انتخب لمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذيّ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائيَّة عن المجموعة الآسيويَّة".
وأوضح أن ذلك "للمدة (٢٠٢٣-٢٠٢٤)، وذلك خلال الدورة (١٠٢) لإجتماعات المجلس التنفيذيّ للمنظمة، والتي عُقدت في لاهاي للمدة 14-2023/3/17".
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