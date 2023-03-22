رئيس الجمهورية: 40 % من أراضي العراق مهددة بالتصحر بفعل سياسات دول المنبع

حذر رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، الاربعاء، من أن العراق يواجه خطرا حقيقيا بسبب أزمة المياه، مشددا على ضرورة التنسيق مع دول المنبع لضمان حصص عادلة للعراق.

وقال رشيد في كلمته أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك إن "أمام العراق يواجه أزمة مياه غير مسبوقة، تشكل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي وتتسبب النزوح"، مضيفا أن "نقص المياه يشكل مخاطر كبيرة على نظام الأغذية الزراعية والنظام البيئي والاستقرار الاجتماعي بالعراق".

وأشار الى أن "هناك حاجة ماسة لإيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه"، مؤكدا أن "دجلة والفرات يعدان شريان الحياة للعراق والأهوار هي جزء حيوي من الحضارة الإنسانية".

وذكر أن "من المتوقع أن تزداد احتياجات العراق من المياه في العقد المقبل بسبب النمو السكاني"، لافتا الى أن "مصادر المياه الأساسية مستمرة في الانخفاض بسبب سياسات المياه (بدول المنبع )".

وحذر من أن "تفاقم الجفاف يهدد الشعب العراقي واقتصاد البلاد"، لافتا الى أن "التصحر يهدد 40 بالمئة من مساحة العراق يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الآثار السلبية والحكومة تعمل على وضع خطط فعالة وقابلة للتنفيذ لإدارة موارد المياه".

وشدد على ضرورة "العمل مع دول الجوار من خلال اتفاقيات والتزامات لضمان حصة عادلة من المياه"، مشيرا الى أن "الحكومة العراقية تنسق مع دول المنطقة لمواجهة التغير المناخي".