الاطاحة بعشرة إرهابيين من الخلايا النائمة: عملوا ضمن "كتبية الانتحاريين" في كركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، الاطاحة بعشرة إرهابيين من الخلايا النائمة عملوا ضمن مايسمى كتبية الانتحاريين ونصب السيطرات الوهمية في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان ، ان مفارزها "تمكنت من القاء القبض على عشرة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب)، عمل اثنان منهم بما يسمى كتبية الانتحاريين وهما ضمن الخلايا النائمة وارتدا الاحزمة الناسفة".

واشارت الى ان "عمل ماتبقى من الملقى القبض عليهم في نصب السيطرات الوهمية وزرع العبوات الناسفة لاستهداف القوات الامنية و المواطنين ".

واضافت ان "العمليات القاء القبض تمت وفق معلومات استخباراتية ومذكرات قبض اصولية "،مبينة ان "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".