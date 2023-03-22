الاتحاد مهاجما الديمقراطي: يتبع سياسة الاقصاء والتهميش ضد مناطقنا

اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الأربعاء، الحزب الديمقراطي باتباع سياسة الاقصاء والتهميش مع المناطق الخاضعة للاتحاد الوطني.

وقال السورجي في تصريح ل /المعلومة/، إن " الحزب الديمقراطي الكردستاني يستحوذ على اغلب المناصب في حكومة وبرلمان الإقليم التي يستغلها لتحقيق أهدافه وغاياته السياسية والحزبية".

وأضاف، ان " الموازنات التي تخصص لأربيل ودهوك والمناطق التي تخضع لنفوذ الحزب الديمقراطي أكبر بكثير وحرمان مناطق الاتحاد الوطني منها".

وأشار عضو الاتحاد الوطني الكردستاني الى ان " الخلافات مع الحزب الديمقراطي ستستمر في ظل استمرار سياسية الاقصاء والتهميش وعدم منح الحقوق".

وكان القيادي في الاتحاد الوطني كوران فتحي، قد اكد ان استحواذ الحزب الديمقراطي في كردستان سيؤدي إلى تقسيم الإقليم خلال الفترة المقبلة، متهما رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني بممارسة سياسة الاقصاء ضد كوادر الاتحاد.