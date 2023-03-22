اتفاق نيابي لمنع اشراف الشركات الأجنبية على "سيرفرات" أصوات الناخبين

كشف السياسي المستقل سعد المطلبي، عن اتفاق نيابي ضمن قانون الانتخابات لمنع اشراف أية شركة اجنبية على سيرفرات أصوات الناخبين.

وقال المطلبي في تصريح لـ / المعلومة /, ان " البرلمان والحكومة حريصان على ان لا تتكرر الاخطاء التي حدثت خلال عمليات العد والفرز الالكتروني سواء من حيث التلاعب بنتائج الانتخابات عبر سيرفرات لا تتواجد داخل العراق " .

وأضاف ان "النقاشات داخل مجلس النواب ركزت على استبعاد أي شركة اجنبية بعملية العد والفرز الالكتروني وتسريع نتائج الانتخابات خاصة وان هذه الشركات غالبا ما يكون الوسط الناقل خارج العراق , مبينا ان " النقاشات حددت ان تكون الشركة عراقية وتتواجد جميع أجهزتها داخل العراق بما فيها السيرفرات " .

وأوضح المطلبي انه " اصبح من المستبعد تماما العودة مرة أخرى للتعاقد مع الشركة الكورية التي إدارة عمليات تسريع نتائج الانتخابات السابقة" .