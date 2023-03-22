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وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق


وجه وزير النقل رزاق محيبس، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق.

وبحسب وثيقة فإنه تقرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة حازم راضي الحفاظي وكيل الوزارة للشؤون الإدارية في مركز الوزارة وعضوية كل من (عباس ناصر مجيد/ مدير عام دائرة العقود والتراخيص) و(يعقوب حسين سالم/ مدير عام الدائرة القانونية وكالة).

ووفق الوثيقة، تتولى اللجنة اجراء التحقيق بشأن ما جاء بكتاب مجلس النواب / مكتب النائب مصطفى جبار سند ذو العدد 106 في 14/3/2023.

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