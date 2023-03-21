قيادي بالاطار يعلق على اعتقال" كمبش".. القائمة ستطال 20 شخصية اخرى

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، الثلاثاء، أن اعتقال رئيس ديوان الوقف السني الاسبق في بعقوبة جاء بموجب 4 مذكرات رسمية.

وقال جدعان في حديث لـ/ المعلومة/، إن "عملية اعتقال رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش في بعقوبة جاءت وفق اربع مذكرات قبض بسبب شبهات فساد مالي واداري بملفاتها تصل الى عشرات المليارات من الدنانير".

واضاف، ان "قائمة الاعتقالات للمتورطين بملفات فساد مالي واداري ستطال اكثر من 20 شخصية اخرى في مؤسسات ودوائر اخرى وفق اوامر قضائية في اطار جهود حكومة السوداني لمكافحة الفساد المالي".

وأوضح القيادي بالاطار، ان "مكافحة الفساد جزء مهم من سياسية الحكومة خاصة وانه يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار وكان سببا في العديد من الازمات السابقة".

وكانت قوة قادمة من بغداد اعتقلت رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش بعد مداهمة منزله ببعقوبة.