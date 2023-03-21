الأخبار

اردوغان: قررنا زيادة كميات المياه للعراق في نهر دجلة لمدة شهر


أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن زيادة إطلاقات المياه بنهر دجلة الى العراق لمدة شهر واحد.

وقال ردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقب اجتماعهما في أنقرة مساء اليوم :"لا نعتبر موضوع المياه مع العراق صراعاً بل للتعاون وندرك النقص العاجل لديه بالمياه، لذلك قررنا زيادة كميات المياه للعراق في نهر دجلة لمدة شهر بالقدر الممكن لتخفيف الأزمة عنه".

وأضاف "اشكر الشعب العراقي وحكومته على وقوفهم معنا خلال كارثة الزلزال المدمر وزيارة رئيس الوزراء دليل على صداقة حكومة العراق وشعبه مع تركيا".

وتابع أردوغان "اتفقنا على العمل معاً لتحقيق المصالح المشتركة" مبينا ان "تركيا هي المدافع الأكبر عن وحدة العراق وسيادته ونتطلع لزيادة التعاون التجاري مع العراق".

ولفت الرئيس التركي الى انه ناقش مع السوداني "جهود مكافحة الإرهاب وتوقعنا من الجانب العراقي هو الاعتراف بـ {بي كا كا} كمنظمة إرهابية وتطهير الأراضي العراقية منه".

وأعلن "اتفقنا على الشروع بطريق سكك حديد مع العراق يبدأ من البصرة لحدود تركيا".

من جانبه قدم السوداني شكره للرئيس التركي على الدعوة لزيارة أنقرة" مضيفا "تربطنا علاقات عميقة مع تركيا ونجدد تضامننا مع تركيا إزاء الزلزال المدمر الأخير".

وأوضح "كانت لدينا مباحثات مثمرة وجادة مع الرئيس التركي وركزنا خلال المباحثات على تعزيز التعاون في المجالات كافة أبرزها الاقتصادي" منوها الى ان "مشروع طريق التنمية بين العراق وتركيا سيربط الشرق بالغرب ومشروع طريق التنمية سيكون ممراً عالمياً لنقل البضائع والطاقة".

ووجه السوداني "دعوة لدول المنطقة لاجتماع في بغداد لمناقشة مشروع قناة التنمية الحيوي" مشيرا الى ان "العراق يمتلك ثروة هائلة من الغاز ومن الممكن أن يصدره خلال سنوات".

ولفت الى ان "هناك شركات تركية فاعلة في العراق وهو بكل قطاعاته جاد للعمل مع الشركات التركية".

وأعلن رئيس الوزراء "عن موافقته على منح صلاحية للسفير العراقي في أنقرة بمنح تأشيرة مباشرة لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك".

وقدم السوداني شكره لأردوغان "على زيادة إطلاقات المياه نحو العراق" مشدداً على ان "العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على تركيا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اردوغان: قررنا زيادة كميات المياه للعراق في نهر دجلة لمدة شهر
السوداني من أنقرة: هناك عوامل مشتركة مع تركيا
السوداني: العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على تركيا
السوداني واردوغان يعقدان جلسة مباحثات ثنائية.. هذه تفاصيلها
وزير النقل يصدر توجيهاً بشأن المتعينين الجدد من حملة الشهادات والاوائل
الاوقاف النيابية: رئيس الوقف السني الاسبق متهم بالفساد ويد الرقابة ستطال الجميع
القبض على مجموعة إرهابية تمول داعش الارهابي في الانبار
خبير: وزير الدفاع الأميركي زار العراق لضمان بقاء قواته
الحشد والجيش يعتقلان إرهــابية غرب كركوك
الإعدام لعنصرين من "داعش" الارهابي اعتقلهما الحشد الشعبي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.21
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك