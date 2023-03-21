السوداني واردوغان يعقدان جلسة مباحثات ثنائية.. هذه تفاصيلها

جرت في العاصمة التركية أنقرة، مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر بيش تبه الرئاسي.

ووفقا للبيان الحكومي ان :"مراسم الاستقبال شهد عزف النشيدين الوطنيين العراقي والتركي في القصر الرئاسي، واستعراض السوداني والرئيس أردوغان حرس الشرف، وتحيّة علمي الدولتين وإطلاق المدفعية إحدى وعشرين إطلاقةً، تحية للوفد الزائر".

واضاف "حيث أجرى رئيس الوزراء والرئيس التركي جلسة مباحثات ثنائية، تناولت مجمل العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمّ الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".