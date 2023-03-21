وزير النقل يصدر توجيهاً بشأن المتعينين الجدد من حملة الشهادات والاوائل

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها أوامر تعيين 209 أشخاص من اصل 1000 حامل شهادة عليا والخريجين الاوائل من الكليات والمعاهد، باشر مجلس الخدمة الاتحادي تعيينهم في الوزارة.

ووجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، بحسب البيان على "اثر ذلك بتشكيل لجنة تتولى توزيع المتعينين الجدد ، على مركز الوزارة وبقية التشكيلات ، بحسب الحاجة والاختصاص".

وشدد السعداوي، على "ضرورة أن تعمل اللجنة بمهنية وشفافية على مسألة توزيعهم ، خلال سبعة أيام ، بما يضمن اشراكهم في العمل الوظيفي سريعا ، والاستفادة من امكانياتهم في تطوير المهام الموكلة لجميع التشكيلات التابعة للوزارة".