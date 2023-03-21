القبض على مجموعة إرهابية تمول داعش الارهابي في الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، القبض على مجموعة إرهابية تعمل على تمويل تنظيم داعش الارهابي في محافظة الانبار.

وذكر بيان للخلية إن "كمينا محكما نصب في ناحية العبيدي، أسفر عن إلقاء القبض على مجموعة مكونة من أربعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء القائم".

وأضاف، أن المعتقلين "يعملون ضمن عناصر عصابات داعش الإرهابية بنقل وتمويل الأشخاص والمواد الغذائية والصحية والتجهيزات العسكرية وغيرها إلى الارهابيين المتواجدين في وادي الكعرة"، مبينا أنه "قد تم تسليمهم إلى جهة الطلب ميدانياً وأصوليا".