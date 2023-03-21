خبير: وزير الدفاع الأميركي زار العراق لضمان بقاء قواته

علل الخبير الأمني عقيل الطائي، زيارة وزير الدفاع الأميركي الى العراق لويد اوستن الى بغداد من اجل الحفاظ على تواجد قواته القتالية في قواعد بغداد واربيل والانبار وضمان عدم التعرض لها.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان "القوات الأميركية تتواجد في قواعد داخل بغداد والانبار واربيل وهذه القواعد قتالية وليست تدريبية، وزيارة وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن الى بغداد جاءت للتأكيد على تواجد هذه القوات ".

وأضاف ان "بعض الكتل السياسية واضحة التصريح بالرفض لتواجد هذه القوات على ارض العراق في حين ان البعض الاخر تلمح لاستمرار تواجد هذه القوات بهدف الحفاظ على مناصبها في العملية السياسية".

وبين ان "هناك إمكانية لاخراج القوات الأميركية بعيدا عن استخدام القوة من خلال تطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأميركية خصوصا ان القرار اتخذه البرلمان في عهد رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي لكنه لم ينفذ كون الحكومة كانت تصريف اعمال في حينها واليوم فأن الفرصة سانحة امام الحكومة لتطبيق القرار".