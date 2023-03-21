الإعدام لعنصرين من "داعش" الارهابي اعتقلهما الحشد الشعبي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، احالة عنصرين من داعش للإعدام شنقا حتى الموت، فيما أكدت ان الحشد الشعبي القى القبض عليهما مسبقاً.

وذكرت الخلية في بيان أن "القضاء العراقي اطلق حكم الإعدام شنقًا حتى الموت على عنصرين من داعش، يعملان بصفة عسكرية في العصابات الإرهابية".

واضافت، أن "المجرمين كان لهما دورًا في قيادة المفارز العسكرية والاقتحامات في محافظة كركوك و لهما مساهمة في عدد من الأعمال الإرهابية ابرزها ( ما تسمى غزوة منطقة الدبس ، وما تسمى غزوة منطقة الصينية ) تحت لواء ابي بكر ( فرقة ذات الصواري )".

وأشار البيان الى، أن "هيئة التحقيقات و الامن الوقائي بالمديرية العامة للأمن والانضباط هيئة الحشد الشعبي تمكنت من القاء القبض عليهما بعد إستحصال موافقة القاضي المختص ثم إحالتهما الى القضاء، ليتم اطلاق حكم ( الإعدام ) بحقهما وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".