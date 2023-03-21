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استخبارات الحشد تطيح بعنصر إرهابي جنوب الموصل


أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، القبض على احد عناصر داعش الارهابي في محافظة نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان أن "مفارز المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي تمكنت من اعتقال أحد عناصر داعش في محافظة نينوى".

وأضافت، أن "المفارز نجحت في اعتقال (ع.م.ش) وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الذي كان يعمل ضمن ما يسمى (ولاية دجلة – ديوان الجند) حيث تم القاء القبض عليه بعد المتابعة في ناحية القيارة جنوب الموصل.

وأتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل".

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