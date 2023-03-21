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اردوغان يستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني في انقرة


استقبل الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بمراسيم رسمية في انقرة. 

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أن "اردوغان استقبل السوداني بمراسيم رسمية في العاصمة التركية، أنقرة". 

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد غادر، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد، متوجهًا الى تركيا على راس وفد رسمي؛ لمناقشة جملة ملفات على راسها المياه والاعتداءات التركية على العراق،بحسب نواب.

يذكر ان زيارة السوداني الى تركيا هي الاولى من نوعها منذ تسلمه مهام رئاسة مجلس الوزراء.

 

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